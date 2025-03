Homem recebe a notícia que carro furtado foi encontrado, mas encontra veículo destruído

William Andreotti, motorista de aplicativo de 39 anos, teve seu carro roubado em Carapicuíba (SP). Ele havia comprado o veículo recentemente, pagando apenas duas das 48 parcelas do financiamento. William então recebeu a notícia de que seu carro havia sido encontrado. No entanto, ele estava completamente destruído, sem lanternas, portas e sistema de som.



