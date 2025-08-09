Homem rouba carro e causa acidentes durante fuga em São Paulo

Homem é preso depois de roubar o carro de uma mulher em São Paulo. A vítima relatou que o criminoso foi extremamente violento, disse que estava armado e ameaçou atirar nela. Durante a fuga, o ladrão provocou vários acidentes. Em um dos casos bateu no portão de um estabelecimento, que caiu em cima de um idoso.



