Homem rouba carro e causa acidentes durante fuga em São Paulo

A vítima relatou que o criminoso foi extremamente violento

Balanço Geral|Do R7

Homem é preso depois de roubar o carro de uma mulher em São Paulo. A vítima relatou que o criminoso foi extremamente violento, disse que estava armado e ameaçou atirar nela. Durante a fuga, o ladrão provocou vários acidentes. Em um dos casos bateu no portão de um estabelecimento, que caiu em cima de um idoso.

