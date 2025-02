Homem rouba dois filhotes de pet shop nos EUA enquanto comparsa finge desmaio

Em Colorado, nos Estados Unidos, dois homens assaltaram um pet shop. Enquanto um fingia desmaio para atrair a atenção de todos, o outro pegou dois filhotes de cachorro e saiu correndo. Os funcionários tentaram impedir o homem, que derrubou os filhotes, pegou do chão e conseguiu fugir. Os dois conseguiram fugir num carro após sair da loja e ainda não foram capturados. A dona do pet shop oferece uma recompensa de U$1 mil pelo retorno seguro dos animais, bem como pela prisão dos dois criminosos.



