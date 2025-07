Homem se joga no mar para salvar filha de 4 anos que caiu de navio

Durante um cruzeiro entre as Bahamas e Fort Lauderdale, uma menina de 4 anos caiu no mar enquanto tirava uma foto em uma grade do navio. O pai, em um ato heroico, pulou imediatamente para salvá-la, e ambos ficaram submersos por cerca de 10 minutos. A tripulação lançou rapidamente um bote salva-vidas, e o capitão diminuiu a velocidade do navio, permitindo o resgate com sucesso. Felizmente, pai e filha não se feriram.



