Homem vence campeonato de canto de pássaros e é baleado pelo perdedor no Rio de Janeiro

Renan, de 35 anos, foi baleado e morto após participar de um campeonato de canto de pássaros no Rio de Janeiro. Ele apostou R$ 50 de que a ave dele cantaria mais alto e venceu, mas o perdedor se recusou a pagar a aposta e os dois discutiram. Um amigo do homem saiu do bar, pegou uma arma e disparou. Renan morreu e um colega, chamado Patrick, foi baleado na testa e está internado em estado grave.