Idosa desaparecida em Bertioga (SP) é encontrada viva três dias depois de ter se perdido

Uma idosa que desapareceu em Bertioga, litoral norte de São Paulo, foi encontrada viva depois de três dias perdida. Ângela Pinheiro, de 68 anos, foi gravada por câmeras de segurança desde a saída dela de casa até a caminhada que ela fazia ao lado de um parque na região. Depois disso, ela desapareceu. As autoridades e familiares iniciaram as buscas por ela, mas apenas o filho a encontrou, sem ferimentos. Segundo a família de Ângela, ela passou a apresentar sinais de confusão mental ao longo dos anos. Agora, os filhos pretendem redobrar a atenção com a idosa.



