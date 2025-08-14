Idosa é resgatada após ser sequestrada pelo sobrinho em São Paulo

Uma idosa foi resgatada após ser sequestrada e feita refém pelo próprio sobrinho em São Paulo. A polícia acredita que o homem queria cerca de R$ 1 milhão, dinheiro que ele imaginava que o filho da mulher recebeu após a venda de uma empresa. Os criminosos entraram no sítio da idosa em Nazaré Paulista (SP), amarraram o caseiro e a arrastaram para dentro de um carro. A polícia foi acionada e durante a abordagem o motorista tentou dar marcha ré, mas acabou batendo o veículo. O grupo de criminosos fugiu a pé. Uma mulher caiu no barranco e foi presa. Ela era companheira do sobrinho da vítima e confessou que receberia R$ 2 mil para despistar a polícia. Os demais suspeitos seguem foragidos.



