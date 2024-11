Idoso é morto durante assalto em sítio no interior paulista

Antonio Manuel da Silva, de 67 anos, foi assassinado durante um assalto em seu sítio localizado em Itariri, interior de São Paulo. Antonio havia se mudado para o local buscando fugir da agitação das grandes cidades. No momento do crime, ele estava conversando com um amigo na varanda quando um homem encapuzado entrou armado e anunciou o assalto. O criminoso exigiu a chave da caminhonete de Antonio. Ao reagir ao ataque e tentar desarmar o ladrão, Antonio levou um tiro.