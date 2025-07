Idoso morre atropelado quando ia para tratamento de hemodiálise na Grande SP

Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o jovem Matheus foi atingido por um carro enquanto usava uma faixa exclusiva para motos. Apesar dos ferimentos e prejuízos materiais, seu caso não teve vítimas fatais. Já em Ribeirão Pires, o idoso José, de 75 anos, que fazia hemodiálise em razão de um câncer nos rins, perdeu a vida ao ser atropelado. O motorista fugiu sem prestar socorro. Mesmo com a investigação em andamento pela Secretaria de Segurança de São Paulo , os suspeitos dos dois acidentes podem aguardar o processo em liberdade. Testemunhos das vítimas e familiares manifestam uma profunda sensação de impunidade e clamam por justiça. Jean, identificado como o motorista no caso de José, se apresentou à polícia, mas foi liberado, aumentando a frustração da família, que espera por penalizações mais rigorosas.



