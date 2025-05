Idoso que andava com R$ 20 mil no bolso desaparece misteriosamente em São Vicente (SP)

Um idoso que andava com R$ 20 mil em espécie no bolso desapareceu misteriosamente em São Vicente, litoral sul de São Paulo, há cerca de uma semana. Vicente Luiz é caseiro de imóveis em região de mata e não confia em bancos. Por isso, dizia para todos os conhecidos que andava com o dinheiro em espécie. Um parente teria pedido dinheiro emprestado a Vicente Luiz, que negou e logo em seguida desapareceu. A irmã dele registrou boletim de ocorrência e a polícia investiga um possível crime.



