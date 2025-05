Idoso que desapareceu há 15 dias é encontrado tentando comprar refrigerante no litoral sul de SP

Vicente Luís, idoso de 61 anos desaparecido havia 15 dias, foi encontrado tentando comprar um refrigerante em um mercadinho no litoral sul de São Paulo. Ele é da cidade de São Vicente e anda apenas com dinheiro vivo nos bolsos, pois não confia em bancos. Segundo conhecidos, ele estaria portando cerca de R$ 20 mil quando desapareceu após entrar em uma área de mata. A irmã de Vicente é quem estava promovendo as buscas. O caso já tinha aparecido no Balanço Geral.



