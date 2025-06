Imagens de cabras em cima de árvore viralizam nas redes sociais

Imagens de cabras escalando árvores têm despertado curiosidade, e também ceticismo, nas redes sociais. Muitas pessoas acreditam que as cenas são geradas por inteligência artificial. No entanto, elas são reais. O biólogo Luan Morais explica que essa habilidade é uma adaptação evolutiva para buscar alimento e se proteger de predadores. No Marrocos, por exemplo, as cabras escalam árvores em busca do fruto do argão. Já no Brasil, esse comportamento é raro, já que há abundância de pasto disponível.



