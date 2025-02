Imagens mostram criminosos seguindo ciclista antes de assassiná-lo

Novas imagens mostram que o ciclista Vitor Medrado foi seguido por dois suspeitos antes de ser abordado e morto durante um assalto perto do Parque do Povo, na capital paulista. Vitor, de 46 anos, não reagiu ao assalto, mas foi baleado e teve seu celular roubado. A polícia investiga se o ataque foi planejado e reforçou o patrulhamento na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!