Um apartamento pegou fogo em um condomínio residencial no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (23). Oito viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate ao incêndio. O edifício fica localizado na rua Jaci, altura do número 154. Os moradores do condomínio já foram retirados do local.