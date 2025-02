Incêndio de grandes proporções atinge Câmara de Vereadores de Salvador (BA)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio histórico onde funciona a Câmera de Vereadores de Salvador (BA). Parte de seu teto foi destruído pelas chamas, que teriam começado no ar condicionado. Havia uma sessão de posse de dois vereadores no momento em que o incêndio começou. A informação inicial é de que ninguém ficou ferido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!