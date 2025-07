Influenciador constrói academia de concreto, ferro e madeira na própria casa

José Leandro, de 58 anos, conhecido nas redes sociais como “Véi Maromba”, construiu uma academia de concreto, ferro e madeira dentro da própria casa. Seus vídeos têm alcançado milhões de visualizações nas redes sociais. O vídeo em que José usa uma espécie de cadeira extensora atingiu 92 milhões de visualizações. As primeiras invenções do “Véi Maromba” foram as barras de peso, construídas com pedaços de cano velho. Todos os equipamentos são feito com materiais reciclados. José também treina em uma academia real e atrai fãs por lá.



