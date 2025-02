Influenciador devolve Ferrari após desfilar com o carro de luxo no Capão Redondo, na zona sul de SP

O influenciador Chrys Dias chamou atenção nas redes ao desfilar com uma Ferrari Purosangue no Capão Redondo, na zona sul de SP São Paulo. Avaliado em mais de 8 milhões de reais, este foi o primeiro exemplar do modelo no Brasil. A fabricante italiana solicitou a devolução do carro após o vídeo se tornar viral. Isso teria acontecido, pois Chrys comprou o carro de uma pessoa que ficou menos de um ano com ele. A política rigorosa da Ferrari exige que compradores anteriores fiquem com o carro por pelo menos um ano antes de revendê-lo. A situação gerou debate sobre preconceito e o papel do status social na posse de itens de luxo. Chrys, que perdeu R$ 700 mil ao revender a Ferrari, expressou sua insatisfação com a marca em um vídeo.



