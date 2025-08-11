Influenciador é acusado de exploração sexual e trabalho infantil em vídeos com menores

O influenciador digital Hytalo Santos foi acusado de exploração sexual e trabalho infantil em vídeos que publicava na internet com menores de idade. A polícia começou a investigar o influenciador após denúncias de outro grande criador de conteúdo brasileiro. Hytalo Santos tem mais de 20 milhões de seguidores. Felca publicou um vídeo no YouTube e outro no Instagram, com análises de vídeos de Hytalo Santos que, segundo ele, sexualizam menores de idade.



