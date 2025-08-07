Influenciador é alvo de operação contra venda ilegal de anabolizantes

O empresário, influenciador e fisiculturista Renato dos Santos, de 32 anos, foi alvo de uma operação contra um esquema ilegal de venda de remédios emagrecedores. Conhecido como ‘Marombeiro Pobre Louco’, ele acumula mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Renato em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A defesa disse que ele era apenas um divulgador dos produtos das empresas investigadas e que receitas médicas dos remédios serão entregues as autoridades. A operação Red Shark investiga a movimentação de mais de R$ 25 milhões na venda ilegal de anabolizantes. Até o momento, 26 pessoas foram presas temporariamente.



