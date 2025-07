Investigação aponta que jovem planejava colocar chumbinho no suco da merenda escolar no Pará

As investigações sobre o caso das amigas que morreram após tomar suco com chumbinho em Altamira, no Pará, revelaram novidades. Segundo a polícia, uma das vítimas, uma jovem de 14 anos, chegou a dizer à família que pretendia envenenar o suco oferecido na merenda escolar. Ela sustentou que colocar chumbinho na bebida da escola era uma forma de brincar com os seus colegas. Depois de não ter conseguido envenenar o suco da merenda, a jovem ingeriu a bebida e ofereceu à amiga. As duas morreram. A polícia investiga se há a participação de terceiros na indução das meninas a tomarem o suco.



