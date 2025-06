Investigações revelam produção em larga escala de drogas em laboratório sofisticado no litoral de SP

Um laboratório clandestino foi descoberto no Guarujá, litoral de São Paulo, durante uma operação policial realizada após meses de investigação. O local, comparado à série Breaking Bad, era usado para a produção de drogas sintéticas como MDMA e ecstasy. Um homem de 47 anos foi preso e confessou ser o responsável pelo esquema, que abastecia o tráfico na região. O laboratório contava com equipamentos sofisticados e substâncias químicas perigosas. Outros dois suspeitos seguem foragidos.



