Investigador da Polícia Civil é condenado a 18 anos por envolvimento com tráfico de drogas

Um investigador da Polícia Civil foi condenado a 18 anos de prisão após ser flagrado em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas. Ulisses Monteiro Cardoso levava uma vida dupla: enquanto atuava como policial, também se envolvia no comércio ilegal de entorpecentes. Sua captura ocorreu durante uma troca de tiros com traficantes rivais e uma perseguição que culminou em sua prisão.



A investigação revelou que o estilo de vida luxuoso da família não condizia com o salário oficial do investigador. Morando em um condomínio sofisticado no Paraná, a família exibia sinais evidentes de riqueza nas redes sociais. A esposa e os filhos ostentavam joias caras e carros luxuosos sem ter fontes aparentes de renda além do trabalho policial remunerado.



Ulisses utilizava uma viatura falsa para facilitar suas operações criminosas. Durante sua prisão, foram encontrados mais de 50 quilos de cocaína no porta-malas do veículo adulterado. Além disso, ele possuía um patrimônio imobiliário avaliado em mais de R$ 5 milhões distribuído entre diversos imóveis registrados sob seu nome ou dos familiares.



O caso chamou atenção pela discrepância entre seus ganhos lícitos e o padrão elevado das despesas familiares. As investigações continuam para identificar outros possíveis cúmplices envolvidos na rede criminosa liderada pelo ex-investigador agora preso.



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