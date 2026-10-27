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Traficante 'Pablo Escobar de Goiás' é baleado durante confronto com a polícia na Bolívia

Engri Júnior era o fundador da facção criminosa "Amigos do Estado" e esteve envolvido em diversos homicídios ligados ao narcotráfico

Balanço Geral|Do R7

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Engri Júnior de Almeida Maia, conhecido como Júnior Trindade ou "Pablo Escobar de Goiás", foi gravemente ferido durante um confronto com a polícia em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Já procurado pela Interpol por sua ligação com o tráfico internacional de drogas, Engri Júnior se encontra internado em estado grave.


Durante a operação, sua esposa Larissa também foi detida pelas autoridades bolivianas. Engri Júnior era o fundador da facção criminosa "Amigos do Estado" na região metropolitana de Goiânia (GO) e esteve envolvido em diversos homicídios ligados ao narcotráfico.


Desde 2021, ele vivia escondido na Bolívia, utilizando identidade falsa, ostentando luxo e passando por cirurgias plásticas para mudar sua aparência. Estima-se que suas atividades ilegais tenham movimentado cerca de R$ 1 bilhão nos últimos dez anos.


Com o chefe da organização criminal incapacitado, deve surgir uma disputa interna pelo controle da facção "Amigos do Estado". A presença do grupo já foi identificada em outros países, incluindo a Europa.

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