Traficante 'Pablo Escobar de Goiás' é baleado durante confronto com a polícia na Bolívia

Engri Júnior de Almeida Maia, conhecido como Júnior Trindade ou "Pablo Escobar de Goiás", foi gravemente ferido durante um confronto com a polícia em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Já procurado pela Interpol por sua ligação com o tráfico internacional de drogas, Engri Júnior se encontra internado em estado grave.

Durante a operação, sua esposa Larissa também foi detida pelas autoridades bolivianas. Engri Júnior era o fundador da facção criminosa "Amigos do Estado" na região metropolitana de Goiânia (GO) e esteve envolvido em diversos homicídios ligados ao narcotráfico.

Desde 2021, ele vivia escondido na Bolívia, utilizando identidade falsa, ostentando luxo e passando por cirurgias plásticas para mudar sua aparência. Estima-se que suas atividades ilegais tenham movimentado cerca de R$ 1 bilhão nos últimos dez anos.