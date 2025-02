Investigador é preso por atirar em homem após briga de trânsito na zona leste de São Paulo

O investigador de polícia Aleksandro Felix Maximino foi detido após atirar em Jean Santos Braga Soares em um posto de combustíveis da zona leste de São Paulo. A confusão começou com um acidente de trânsito envolvendo a esposa de Jean. A situação evoluiu para uma perseguição até a loja de conveniência, onde o policial atirou quatro vezes, atingindo Jean, que está em estado grave no hospital.



