Irmãos perseguem e matam suspeito de furtar roupas da confecção deles em SP

Dois irmãos, proprietários de uma confecção na região central de São Paulo, foram presos após a morte de um ladrão durante uma tentativa de furto. Eles afirmaram ter agido em legítima defesa ao atropelar e posteriormente atacar um criminoso com uma faca. Segundo a defesa, os irmãos estavam protegendo seu patrimônio. A polícia investiga as circunstâncias do caso e, se condenados, eles podem enfrentar mais de 10 anos de prisão. Os irmãos aguardam o processo em liberdade.



