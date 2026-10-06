Javalis destroem plantações e causam prejuízos a agricultores no interior de São Paulo

A presença crescente de javalis nas áreas rurais do estado de São Paulo tem causado grandes prejuízos aos agricultores locais. Originários da Europa e introduzidos no Brasil na década de 1960 para a produção de carne, esses animais escaparam das criações e proliferaram sem predadores naturais. A situação levou o Ibama a autorizar a caça controlada dos javalis como medida para proteger as plantações.

Os javalis são conhecidos por destruir lavouras inteiras ao revirar o solo em busca de alimento. Além disso, eles podem contaminar fontes naturais de água e transmitir doenças como salmonella e toxoplasmose. Em regiões próximas à capital paulista, cidades como Bragança Paulista e Atibaia já registraram ocorrências desses animais.

Para controlar essa população descontrolada, caçadores utilizam armamento autorizado pelo Exército Brasileiro e contam com cães farejadores que ajudam na localização dos suínos selvagens. A atividade é regulamentada por uma série de exigências legais que incluem licenças específicas do Ibama.