Javalis destroem plantações e causam prejuízos a agricultores no interior de São Paulo
Originários da Europa e introduzidos no Brasil para a produção de carne, esses animais escaparam das criações e proliferaram sem predadores naturais
A presença crescente de javalis nas áreas rurais do estado de São Paulo tem causado grandes prejuízos aos agricultores locais. Originários da Europa e introduzidos no Brasil na década de 1960 para a produção de carne, esses animais escaparam das criações e proliferaram sem predadores naturais. A situação levou o Ibama a autorizar a caça controlada dos javalis como medida para proteger as plantações.
Os javalis são conhecidos por destruir lavouras inteiras ao revirar o solo em busca de alimento. Além disso, eles podem contaminar fontes naturais de água e transmitir doenças como salmonella e toxoplasmose. Em regiões próximas à capital paulista, cidades como Bragança Paulista e Atibaia já registraram ocorrências desses animais.
Para controlar essa população descontrolada, caçadores utilizam armamento autorizado pelo Exército Brasileiro e contam com cães farejadores que ajudam na localização dos suínos selvagens. A atividade é regulamentada por uma série de exigências legais que incluem licenças específicas do Ibama.
O impacto econômico é significativo: produtores relatam perdas substanciais em suas colheitas devido às ações dos javalis. Além disso, há relatos frequentes sobre ataques a outros animais domésticos nas propriedades afetadas.
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