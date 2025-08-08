Jogador de futebol é preso após atropelar quatro pessoas em estrada

O jogador de futebol Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, foi preso após atropelar quatro pessoas na manhã desta sexta-feira (8). Duas vítimas foram internadas em estado grave. Luan jogou pelo Botafogo e pelo Boavista. O acidente aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande (SP). Uma mulher de 51 anos passou por cirurgia e o estado dela é gravíssimo.



