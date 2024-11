Jogadora do Corinthians que atropelou enfermeira se recusou a fazer teste do bafômetro

Uma enfermeira de 40 anos foi atropelada pela jogadora de futebol do Corinthians Jaqueline Ribeiro , de 20, em uma rua do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A vítima sofreu ferimentos e foi levada ao hospital. A atleta se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhada ao IML para coleta de sangue. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local do acidente, já que a condutora parou o veículo a 400 metros de onde aconteceu o acidente.