Jornalista se assusta com tiroteio enquanto fazia transmissão ao vivo nas redes sociais

A jornalista Cíntia Lima fazia uma transmissão ao vivo na internet quando se assustou com um tiroteio perto do prédio onde mora. Bandidos em motos tentaram assaltar um casal e, na fuga, atiraram para o alto. Ninguém se feriu. A jornalista só descobriu o que realmente aconteceu depois. Ela conversou com o Balanço Geral para falar sobre a situação. ‘O susto foi enorme, eu tremia demais’, disse ela.



