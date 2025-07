Jovem atleta quer disputar campeonato mundial de queda de braço

Luciano Baron, de 18 anos, é um jovem atleta brasileiro que tem o sonho de disputar o campeonato mundial de queda de braço. Ele está entre os maiores nomes da competição no Brasil. Luciano começou a treinar quando tinha apenas 14 anos, por influência do instrutor da academia. Em 2022, no primeiro campeonato gaúcho, foi campeão com os dois braços. Neste ano, conquistou o segundo e o terceiro lugar no campeonato Pan-americano, disputado na Argentina. Agora, seu objetivo é disputar o mundial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!