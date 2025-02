Jovem brasileiro desaparece misteriosamente durante viagem ao Japão

Vitor Daniel, um jovem paraibano de 22 anos, desapareceu durante uma viagem ao Japão. Ele embarcou em um voo em Guarulhos com destino a Tóquio, fazendo uma escala no Catar. Seu último contato com a família foi antes de embarcar para o Japão. Desde então, não houve mais notícias. Desesperada, a família de Vitor registrou boletins de ocorrência na Polícia Civil e na Polícia Federal. As autoridades brasileiras estão em contato com o consulado brasileiro e avaliam acionar a Interpol para ajudar nas investigações.