Jovem com Síndrome de Down emociona a internet após comprar apartamento

Um jovem de 20 anos emocionou a internet ao conquistar seu próprio apartamento. Miguel Marques, que tem Síndrome de Down, trabalha em dois empregos: é funcionário de uma farmácia e também atua como videomaker. Após ver as duas irmãs mais velhas se casarem, ele decidiu que era hora de sair de casa. Com determinação, comprou um apartamento na planta, que será pago com o próprio dinheiro. Confira sua história!



