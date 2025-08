Jovem confessa assassinato da mãe e diz ter sido controlado e dopado por ela desde criança

Davi Sulzbacher Gonçalves, de 24 anos, é acusado de matar sua mãe, Lisete Sulzbacher, enquanto ela dormia. Ele informou à polícia que era controlado e dopado por ela desde a infância. Após o crime, Davi contatou a polícia e confessou friamente o ato. O caso é tratado como feminicídio premeditado, e a defesa pode alegar manipulação maternal para buscar redução da pena ou até absolvição em júri popular. Lisete, natural do Rio Grande do Sul, já possuía boletins de ocorrência por racismo. Davi, um prodígio do xadrez com histórico de conquistas, incluindo representar o Brasil na Grécia, nunca teve registros de violência.



