Jovem de 18 anos morre em competição de quem ficava mais tempo embaixo d'água

A jovem Ketlyn Gonçalves, de 18 anos, morreu durante um desafio em uma chácara em que estava com amigos, em Piraquara (PR). O objetivo da competição era ver quem conseguia permanecer mais tempo debaixo d'água na piscina. Após passar mal, elafoi retirada da água, mas não resistiu. A polícia investiga o caso e já ouviu um rapaz que comemorava o aniversário, além de testemunhas presentes.



A causa da morte será esclarecida pelo laudo do IML, previsto para 30 dias. Kathleen, que era vendedora, deixa uma filha de dois anos. Uma amiga da jovem relatou que as pessoas demoraram a agir durante o incidente.



