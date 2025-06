Jovem fica inconsciente após pular do terceiro andar de shopping em piscina de bolinhas

Uma gravação para redes sociais terminou em um acidente grave dentro de um shopping em Guarulhos, na Grande São Paulo. Dois jovens saltaram do terceiro andar em direção a uma piscina de bolinhas instalada no térreo. Um deles perdeu a consciência após a queda e apresentava sangramento no rosto, segundo testemunhas. Equipes de socorro prestaram atendimento, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.



