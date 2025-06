Jovem morre atropelado por ônibus ao se jogar de moto para escapar de assalto em SP

Um jovem morreu atropelado por um ônibus ao cair da garupa de uma moto por aplicativo. Guilherme Cruz, de 18 anos, estava na moto por aplicativo quando três motos, com dois ocupantes cada, se aproximaram e anunciaram um assalto. O condutor da moto em que Guilherme estava começou a fugir e, durante a perseguição, segundo depoimento do condutor, o jovem se jogou no chão, na frente de um ônibus. Na ocasião, Guilherme estava a caminho da casa da avó. A polícia localizou uma das motos dos assaltantes e prendeu um suspeito de 19 anos.



