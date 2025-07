Jovem que desapareceu na Rodoviária do Tietê é encontrado após reportagem do Balanço Geral

O jovem de 23 anos que desapareceu na Rodoviária do Tietê foi encontrado após uma reportagem do Balanço Geral. Francisco Gabriel estava em um albergue perto da Rodoviária do Tietê com ferimentos nas mãos, nos pés e na cabeça. Ele diz que sofreu um assalto, mas que não se lembra do restante. O jovem foi levado para um hospital em São Paulo e depois deu entrada no abrigo. Francisco estava de férias na Paraíba e desapareceu enquanto esperava, no Tietê para trocar de ônibus e voltar para Santa Catarina. Agora, ele está em casa com a família.



