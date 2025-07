Justiça de São Paulo classifica caso de marceneiro morto como homicídio doloso

O caso do jovem marceneiro Guilherme Dias, morto após ser confundido com um assaltante na zona sul de São Paulo, foi reclassificado pela Justiça como homicídio doloso. A mudança foi solicitada pelo Ministério Público, que apontou intenção de matar por parte do policial Fábio Almeida ao efetuar o disparo. O incidente ocorreu no dia 4 de julho, quando Guilherme foi atingido na cabeça enquanto corria para o ponto de ônibus. O policial, que estava fora de serviço, reagiu a uma abordagem supostamente criminosa. Ele foi afastado das funções e será julgado pelo tribunal do júri.



