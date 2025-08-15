Justiça dos EUA reencarcera homem que passou 17 anos preso sem provas suficientes

A Justiça dos Estados Unidos condenou, pela segunda vez, Thomas Clardy à prisão, mesmo sem apresentar provas suficientes de que ele cometeu o crime. Clardy passou 17 anos preso e sempre alegou inocência. Foi libertado por falta de evidências, mas agora retorna à prisão após a Justiça alegar que sua soltura foi feita de forma inadequada. Ele é acusado de um assassinato ocorrido há cerca de 20 anos, em uma oficina mecânica no estado do Tennessee.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!