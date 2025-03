Justiça espanhola anula sentença por abuso sexual do ex-jogador Daniel Alves

A Justiça espanhola anulou a sentença por abuso sexual do ex-jogador brasileiro Daniel Alves. O depoimento da vítima foi questionado e o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha afirmou que as alegações eram inconsistentes para sustentar a condenação. O ex-lateral havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, em 2022. Ele ficou preso por um ano e dois meses, conseguiu liberdade provisória depois de pagar fiança e agora, depois da anulação da condenação, conseguiu a liberdade integral.



