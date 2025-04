Justiça renova pedido de prisão temporária de Maicol; reconstituição do crime será nesta quinta (10)

A Justiça renovou o pedido de prisão temporária de Maicol dos Santos, único suspeito detido pela morte da jovem Vitória Regina em Cajamar (SP). O delegado que apura o caso acredita que a manutenção da prisão é fundamental para não atrapalhar as investigações. A reconstituição do crime será nesta quinta-feira (10), porém, Maicol não irá participar. A defesa entende que ele não pode produzir provas para um crime que ele não cometeu.



