Ladrão de joias colombiano procurado pela Interpol é preso nos EUA e extraditado para o Brasil

Um criminoso colombiano da lista da Interpol foi preso nos EUA e extraditado para o Brasil. Gonzalez Diaz chegou a ser deportado para a Colômbia após ser preso, mas, logo em seguida, veio ao Brasil. Ele foi acusado de participar de um assalto a uma joalheria em Fortaleza, no Ceará, que deixou um prejuízo de cerca de R$ 9 milhões, há quatro anos. O assalto fez parte de uma rede internacional de crimes parecidos, que foram executados com tecnologias avançadas, como bloqueadores de sinais de segurança e dispositivos de clonagem de controles de portões de lojas.



