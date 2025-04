Ladrões fingem ser moradores e invadem prédio de alto padrão na zona oeste de SP

Ladrões se passaram por moradores e invadiram um prédio de alto padrão em Perdizes, na zona oeste de SP. Eles conseguiram entrar com um carro no condomínio, onde ficaram pelo menos duas horas à procura de um apartamento para invadir. O furto não foi registrado pelas câmeras de segurança. O carro dos criminosos deixou o prédio tranquilamente, mas apenas o motorista da quadrilha estava dentro. Momentos depois, os ladrões que invadiram os apartamentos apareceram na entrada do condomínio. Eles estavam com mochilas carregadas e conseguiram fugir. Até agora, nenhum suspeito foi identificado.



