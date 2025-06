Ladrões invadem orquidário e roubam seis aves silvestres em Santos (SP)

Seis aves foram furtadas do Orquidário Municipal de Santos, no litoral paulista. Os criminosos invadiram uma área restrita onde os animais passavam por tratamento veterinário, antes de serem devolvidos à natureza. Cláudio Trovão, diretor do orquidário, suspeita que a ação esteja ligada ao comércio ilegal de animais silvestres. As imagens capturadas por 54 câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Civil. A Secretaria de Meio Ambiente informou que trabalha para reforçar a segurança no local. Em um episódio semelhante no ano passado, adolescentes furtaram um papagaio e saguis do mesmo parque.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!