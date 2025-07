Lutador famoso é preso nos Estados Unidos suspeito de agredir e sequestrar a esposa

O lutador Godofredo Pepey foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, sob suspeita de agredir sua esposa, Samara Castro. Ela compartilhou fotos nas redes sociais mostrando os ferimentos e, em um desabafo, declarou ser uma sobrevivente de violência doméstica. As acusações contra Pepey incluem violência doméstica e sequestro, o que gerou repercussão internacional. A Justiça americana fixou uma fiança de US$ 120 mil. O futuro do lutador permanece incerto, com possibilidade de deportação ao Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!