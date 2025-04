Madrasta condenada a prisão por matar o enteado de 11 anos passa a cumprir pena em regime semiaberto

Graciele, condenada pelo assassinato do enteado Bernardo Boldrin, de 11 anos, começará a cumprir sua pena em regime semiaberto. Ela havia sido sentenciada a 34 anos e sete meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Onze anos após o crime, ela obteve progressão e agora cumprirá a pena em regime semiaberto. A decisão foi fundamentada na Lei de Execuções Penais. Graciele será encaminhada a um estabelecimento penal adequado para esse regime. A defesa dela havia solicitado o benefício da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, mas o pedido foi negado.



