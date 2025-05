Mãe busca filha de 4 anos desaparecida após viagem ao Egito com pai

Sabrina Bandeira não vê sua filha de 4 anos desde que a menina foi passar férias com o pai em Londres, na Inglaterra. Após rastreamento, descobriu-se que a criança e o pai, Jack, entraram no Egito. Sabrina, que vive em Barcelona, na Espanha, enfrenta um caso de polícia internacional e busca ajuda das autoridades britânicas e espanholas para resolver a situação. Ela tinha um acordo de guarda compartilhada com Jack, que não foi cumprido. A mãe relata ter sofrido ameaças e violência psicológica por parte do ex-companheiro, que, segundo ela, não prestava apoio financeiro nem visitava a filha na Espanha.



