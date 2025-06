Mãe de um dos filhos do ex-jogador do Corinthians Jô fala com o Balanço Geral após prisão do atleta Segundo Samia Luedy, Jô está há seis meses sem pagar a pensão alimentícia do filho

Balanço Geral|Do R7 12/06/2025 - 14h09 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share