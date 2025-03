Mãe de Vitória, adolescente encontrada morta em Cajamar (SP), passa mal ao ver corpo da filha

Na tarde da última quarta-feira (5), o corpo de Vitória Regina, adolescente de 17 anos desaparecida havia uma semana em Cajamar (SP), foi encontrado. A mãe da jovem, Sandra Regina, passou mal ao ver o estado do corpo da filha durante o reconhecimento feito pela família, na mata em que o corpo foi encontrado. Ela foi orientada a fazer o reconhecimento apenas pelas fotos, mas quis ver o corpo da filha pelo saco do IML.



