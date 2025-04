Mãe é processada por delegado suspeito de ter matado a filha dela no interior de São Paulo

Uma mãe foi processada por um delegado que é suspeito de ter matado a filha dela, de apenas 16 anos, no interior de São Paulo. Vinícius, o delegado, estava à paisana quando, em uma confusão com um homem que ele tentava prender, disparou contra a jovem, na saída de um rodeio que ela frequentava. Ele chegou a ser preso, mas pagou a fiança de cerca de R$ 28 mil e responde em liberdade. Sabrina, a mãe da jovem assassinada, denunciou o delegado por descumprir medidas cautelares. Como resposta, ele entrou na Justiça contra ela.



